Организовал схему для уклонистов: в Киеве задержали мужчину, который незаконно переправлял военнообязанных за границу
Киев • УНН
51-летний киевлянин организовал схему незаконной переправки военнообязанных через украинскую границу в обмен на деньги, внося их данные в систему "Шлях" под видом волонтеров, которые перевозят грузы для Вооруженных сил.
В Киеве правоохранители задержали мужчину, который организовал схему по незаконной переправке через границу военнообязанных мужчин. Об этом пишет УНН со ссылкой на Нацполицию.
Детали
По данным следствия, 51-летний киевлянин, находясь в сговоре с другими лицами, разработал схему переправки военнообязанных мужчин через государственную границу Украины.
За денежное вознаграждение он обещал "клиенту" внести его данные в систему "Шлях", что в дальнейшем давало ему возможность выехать за пределы Украины под видом волонтера, который осуществляет перевозки грузов для нужд Вооруженных сил Украины.
Пытались переправить сотню уклонистов через границу: в Одесской области задержаны организаторы25 июня 2024, 06:59 • 12030 просмотров
Полицейские Голосеевского управления полиции совместно с сотрудниками управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области задержали злоумышленника на территории столицы во время получения им заранее оговоренных средств от "клиента".
Сейчас следователи под процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины
Напомним
В Киевской области женщине сообщили о подозрении за схему с фиктивным браком для мужчин для содействия незаконному пересечению границы уклонистами за 5 тысяч долларов.