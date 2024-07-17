Организовал схему для уклонистов: в Киеве задержали мужчину, который незаконно переправлял военнообязанных за границу

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который организовал схему по незаконной переправке через границу военнообязанных мужчин. Об этом пишет УНН со ссылкой на Нацполицию.

Детали

По данным следствия, 51-летний киевлянин, находясь в сговоре с другими лицами, разработал схему переправки военнообязанных мужчин через государственную границу Украины.

За денежное вознаграждение он обещал "клиенту" внести его данные в систему "Шлях", что в дальнейшем давало ему возможность выехать за пределы Украины под видом волонтера, который осуществляет перевозки грузов для нужд Вооруженных сил Украины.

Пытались переправить сотню уклонистов через границу: в Одесской области задержаны организаторы

Полицейские Голосеевского управления полиции совместно с сотрудниками управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области задержали злоумышленника на территории столицы во время получения им заранее оговоренных средств от "клиента".

Сейчас следователи под процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины - резюмировали правоохранители.

Напомним

В Киевской области женщине сообщили о подозрении за схему с фиктивным браком для мужчин для содействия незаконному пересечению границы уклонистами за 5 тысяч долларов.