Пытались пересечь границу под прикрытием представителей Красного Креста: на Закарпатье уклонистам сообщили о подозрении

Полиция Закарпатья сообщила о подозрении уклонистам, которые под прикрытием международной гуманитарной организации пытались пересечь границу. Мужчины использовали символику Красного креста. Их задержали на полпути к границе с Румынией. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Нацполицию.

Детали

Как сообщается, группа военнообязанных в возрасте от 20 до 40 лет пытались незаконно пересечь государственную границу Украины. Двое жителей столицы, еще один Киевщины, херсонец и дончанин воспользовались поддельными документами, которые удостоверяли якобы их причастность к международной гуманитарной организации "Красный крест".

Кроме документов, для большей убедительности, мужчины использовали и спецодежду волонтеров организации.

На автомобиле "Mercedes" они направлялись к контрольно-пропускному пункту на границе с Румынией. Во время проверки мужчин их разоблачили украинские пограничники.

Всем пятерым нарушителям сообщено о подозрении в совершении проступков, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса Украины и ст. 445 (незаконное использование символики Красного Креста, кроме случаев, предусмотренных настоящим Кодексом) УК Украины.

На сегодня досудебное расследование по делу завершено, материалы уголовного производства направлены в суд для рассмотрения дела по существу. Обвиняемым грозит от штрафа до ограничения свободы на срок до двух лет.

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