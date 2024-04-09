Бродил по горам шесть суток: в Карпатах пограничники спасли уклониста

В Карпатах сотрудники пограничной службы спасли 42-летнего мужчину, который шесть дней бродил по горам и хотел незаконно пересечь границу, чтобы добраться до одной из стран Европейского Союза. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, пишет УНН.

Пограничный наряд обнаружил незнакомца с рюкзаком, который двигался по заснеженному склону, недалеко от украинско-румынской границы. Группа реагирования помогла ослабленному и промокшему нарушителю спуститься с горы и доставила его в пограничное подразделение. Мужчину напоили горячим чаем, предоставили еду и возможность согреться, - говорится в сообщении.

Детали

Во время собеседования 42-летний харьковчанин сообщил, что планировал таким образом незаконно добраться до одной из стран ЕС, но не осознавал, что путешествие будет таким тяжелым и опасным.

Отчаянный сам прокладывал себе маршрут, но признался, что несколько раз терял ориентировку в горной местности и преодолел пешком расстояние ориентировочно от 50 до 70 километров. Пять ночей "турист" спал под открытым небом в спальном мешке, неоднократно слышал волков, кабанов и оленей, а в один из дней встретил в долине карпатскую рысь.

За попытку незаконного пересечения государственной границы на правонарушителя был составлен протокол по ст.204-1. Дальнейшую судьбу "горе-туриста" решит суд.

Пограничники в очередной раз предупреждают об опасности незаконных путешествий в Карпатах, поскольку они несут прямую угрозу здоровью и нередко завершаются трагически. Сейчас на высокогорных участках границы с Румынией высота снежного покрова составляет от 1,5 до 2-х метров, также пограничники часто наблюдают резкие изменения погодных условий.

Напомним

5 марта, пограничники обнаружили тело мужчины в реке Тиса, который, вероятно, погиб при попытке незаконно пересечь границу.