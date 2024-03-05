Намагався незаконно перетнути кордон: з Тиси дістали тіло загиблого чоловіка
Київ • УНН
Прикордонники виявили в річці Тиса тіло чоловіка, який, ймовірно, загинув, намагаючись незаконно перетнути кордон.
Сьогодні, 5 березня, прикордонники виявили тіло чоловіка в річці Тиса, який, ймовірно, загинув під час спроби незаконно перетнути кордон. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає УНН.
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Сьогодні в річці Тиса, яку досить часто намагаються переплисти порушники, було виявлено тіло людини. Скоріше за все, це порушник, який намагався у незаконний спосіб перетнути кордон. В подальшому на місце були викликані і рятувальники, і представники поліції для того, щоб встановити особу загиблого
Нагадаємо
На Одещині затримали чоловіків, які загорнулись в ізотермічні ковдри. Таким чином вони сподівались "сховатись" від тепловізора прикордонників. Обмотаних у фольговану ковдру порушників кордону показали комунікаційники Держприкордонслужби.