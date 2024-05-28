Пытали и убили гражданского украинца: правоохранители идентифицировали еще трех офицеров ссс рф

ГУР и Национальная полиция идентифицировали еще трех военных преступников, офицеров вс рф, которые в марте 2022 года на территории одного из населенных пунктов Снигиревского района Николаевской области жестоко пытали, а затем застрелили гражданского мужчину. Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины, передает УНН.

Сотрудники ГУР МО Украины во взаимодействии со следователями Национальной полиции идентифицировали трех военных преступников - офицеров российской оккупационной армии, которые жестоко пытали и убили гражданского гражданина Украины - говорится в сообщении.

В ГУР рассказали, что в марте 2022 года на территории одного из населенных пунктов Снигиревского района Николаевской области российские захватчики застрелили 53-летнего мужчину. Перед убийством гражданин Украины подвергся жестоким пыткам.

Правоохранители нашли аудиозапись перехвата разговора российских военнослужащих, которая подтверждает факт убийства и пыток гражданского.

Были установлены личности военных преступников - трех офицеров ссс рф, которые на тот момент находились на территории Снигиревского района Николаевской области.

За пытки и умышленное убийство им объявлены соответствующие подозрения.

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