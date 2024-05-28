Катували і вбили цивільного українця: правоохоронці ідентифікували ще трьох офіцерів зс рф
Київ • УНН
Троє російських офіцерів жорстоко катували та вбили 53-річного цивільного чоловіка у Снігурівському районі Миколаївської області у березні 2022 року.
ГУР та Національна поліція ідентифікували ще трьох воєнних злочинців, офіцерів зс рф, які у березні 2022 року на території одного із населених пунктів Снігурівського району Миколаївської області жорстоко катували а потім застрелили цивільного чоловіка. Про це повідомило Головне управління розвідки МО України, передає УНН.
Співробітники ГУР МО України у взаємодії зі слідчими Національної поліції ідентифікували трьох воєнних злочинців - офіцерів російської окупаційної армії, які жорстоко катували і вбили цивільного громадянина України
У ГУР розповіли, що у березні 2022 року на території одного із населених пунктів Снігурівського району Миколаївської області російські загарбники застрелили 53-річного чоловіка. Перед убивством громадянин України зазнав жорстоких тортур.
Правоохоронці знайшли аудіозапис перехоплення розмови російських військовослужбовців, який підверджує факт убивства і катувань цивільного.
Було установлено особи воєнних злочинців - трьох офіцерів зс рф, які на той момент перебували на території Снігурівського району Миколаївщини.
За катування і умисне вбивство їм оголошено відповідні підозри.
Катували цивільних на Київщині: повідомлено про підозру чотирьом російським військовим з бурятії30.04.24, 14:53 • 17103 перегляди