Писториус посетил позиции украинской ПВО, ознакомился со средствами противодействия «шахедам»
Киев • УНН
Борис Писториус посетил позиции ПВО и ознакомился с работой мобильных групп. Украина сбивает около 90% вражеских дронов и 80% крылатых ракет.
Министр обороны Германии Борис Писториус посетил позиции украинской ПВО, передает УНН со ссылкой на Минобороны.
По данным ведомства, немецкая делегация ознакомилась с пунктом управления и мобильной огневой группой со средствами противодействия беспилотникам типа "шахед": крупнокалиберными пулеметами и дронами-перехватчиками.
Сегодня Украина сбивает около 90% вражеских дронов и около 80% крылатых ракет
