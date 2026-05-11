Писториус посетил позиции украинской ПВО, ознакомился со средствами противодействия «шахедам»

Министр обороны Германии Борис Писториус посетил позиции украинской ПВО, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

По данным ведомства, немецкая делегация ознакомилась с пунктом управления и мобильной огневой группой со средствами противодействия беспилотникам типа "шахед": крупнокалиберными пулеметами и дронами-перехватчиками.

Сегодня Украина сбивает около 90% вражеских дронов и около 80% крылатых ракет - добавили в Минобороны.

Германия и Украина стали стратегическими партнерами в сфере обороны – Писториус