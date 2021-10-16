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Песня Элтона Джона впервые за 16 лет возглавила британские чарты

Песня Элтона Джона впервые за 16 лет возглавила британские чарты

Киев  •  УНН

 • 26730 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Песня британского исполнителя и композитора Элтона Джона впервые с 2005 года поднялась на первую строчку британских чартов. Об этом сообщила в пятницу компания Official Charts company, отвечающий за составление и публикацию музыкальных хит-парадов Соединенного Королевства, передает УНН.

Детали

Успехом 74-летний певец обязан композиции Cold Heart (Pnau Remix), записанной им совместно с британской певицей албанского происхождения Dua Lipa. Выпущенный 13 августа сингл в обработке музыкантов электронщиков из австралийского трио Pnau сместил с первой строчки хит-парадов песню Эда Ширана Shivers, которая держалась на вершине почти месяц.

Дополнение

Ранее на этой неделе, когда его песня вошла в десятку самых продаваемых композиций в стране, Элтон Джон также стал первым музыкантом, произведения которого в течение шести десятилетий попадали в топ-10 британских музыкальных чартов. Он установил рекорд, превзойдя достижение Элвиса Пресли, Шер, Клиффа Ричарда, Майкла Джексона и Дэвида Боуи, песни которых оказывались в первой десятке британских хит-парадов в течение пяти десятилетий.

Синглы Элтона Джона 33 раза входили в топ-10 хит-парадов на его родине и восемь раз оказывались на вершине чартов. Самой популярной стала двойная композиция Candle In The Wind 1997 / Something About The Way You Look Tonight, выпущенная в 1997 году после трагической смерти в автокатастрофе в Париже принцессы Уэльской Дианы (1961-1997). Диск разошелся тиражом в 4,94 млн копий, что сделало его самым продаваемым синглом в истории британской музыкальной индустрии.

Напомним

В конце сентября в возрасте 72 лет умер основатель, басист и вокалист британской рок-группы Status Quo Алан Ланкастер.

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