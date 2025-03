Пісня Елтона Джона вперше за 16 років очолила британські чарти

Деталі

Успіхом 74-річний співак зобов’язаний композиції Cold Heart (Pnau Remix), записаній ним спільно з британською співачкою албанського походження Dua Lipa. Випущений 13 серпня сингл в обробці музикантів-електронників з австралійського тріо Pnau змістив з першого рядка хіт-парадів пісню Еда Ширана Shivers, яка трималася на вершині майже місяць.

Раніше на цьому тижні, коли його пісня увійшла в десятку найбільш продаваних композицій в країні, Елтон Джон також став першим музикантом, твори якого протягом шести десятиліть потрапляли в топ-10 британських музичних чартів. Він встановив рекорд, перевершивши досягнення Елвіса Преслі, Шер, Кліффа Річарда, Майкла Джексона і Девіда Боуї, пісні яких виявлялися в першій десятці британських хіт-парадів протягом п’яти десятиліть.

Сингли Елтона Джона 33 рази входили в топ-10 хіт-парадів на його батьківщині і вісім разів опинялися на вершині чартів. Найпопулярнішою стала подвійна композиція Candle In The Wind 1997 / Something About The Way You Look Tonight, випущена в 1997 році після трагічної смерті в автокатастрофі в Парижі принцеси Уельської Діани (1961-1997). Диск розійшовся тиражем в 4,94 млн копій, що зробило його найбільш продаваним синглом в історії британської музичної індустрії.

Наприкінці вересня у віці 72 років помер засновник, басист і вокаліст британської рок-групи Status Quo Алан Ланкастер.