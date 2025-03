Помер засновник рок-групи Status Quo Алан Ланкастер

Цитата:

"З величезним сумом ми ділимося новинами про смерть легенди Status Quo Алана Ланкастера. Для нас було великою честю працювати з Аланом в останні роки. Наші співчуття його родині та друзям. Спочивай з миром Наф, спи спокійно", - йдеться в повідомленні компанії в Twitter.

Деталі

За словами друга Ланкастера, журналіста Крейга Беннетта, музикант помер у себе вдома в Сіднеї в оточенні родини. Алан страждав розсіяним склерозом.

Довідка

Status Quo - британська рок-група, заснована бас-гітаристом Аланом Ланкастером і гітаристом Френсісом Россі в 1962 році в Лондоні. Гурт грав в стилі рок-н-рол з елементами ритм-енд-блюзу і бугі-вугі. З 2005 року група є рекордсменом Великої Британії за кількістю синглів, які входили в офіційний чарт. За кількістю хіт-альбомів Status Quo поступаються лише Rolling Stones.

Додамо

У грудні 2016 року в Іспанії помер гітарист британської рок-групи Status Quo.

It is with immense sadness that we share news of the passing of @Status_Quo legend Alan Lancaster. It was a great privilege for us to work with Alan in recent years. Our condolences go to his family and friends. RIP Nuff, sleep well #AlanLancaster #RIPNuff pic.twitter.com/aH86DfWZHo

- Barrel And Squidger Records (@Chief_Squidger) September 26, 2021