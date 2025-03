Умер основатель рок-группы Status Quo Алан Ланкастер

Цитата:

“С огромной грустью мы делимся новостями о кончине легенды Status Quo Алана Ланкастера. Для нас было большой честью работать с Аланом в последние годы. Наши соболезнования его семье и друзьям. Покойся с миром Наф, спи спокойно”, — говорится в сообщении компании в Twitter.

Детали

По словам друга Ланкастера, журналиста Крейга Беннетта, музыкант умер у себя дома в Сиднее в окружении семьи. Алан страдал рассеянным склерозом.

Справка

Status Quo — британская рок-группа, основанная бас-гитаристом Аланом Ланкастером и гитаристом Фрэнсисом Росси в 1962 году в Лондоне. Группа играла в стиле рок-н-ролл с элементами ритм-энд-блюза и буги-вуги. С 2005 года группа является рекордсменом Великобритании по количеству синглов, входивших в официальный чарт. По числу хит-альбомов Status Quo уступают лишь Rolling Stones.

Добавим

В декабре 2016 года в Испании умер гитарист британской рок-группы Status Quo.

It is with immense sadness that we share news of the passing of @Status_Quo legend Alan Lancaster. It was a great privilege for us to work with Alan in recent years. Our condolences go to his family and friends. RIP Nuff, sleep well#AlanLancaster #RIPNuff pic.twitter.com/aH86DfWZHo

— Barrel And Squidger Records (@Chief_Squidger) September 26, 2021