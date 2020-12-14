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После запуска регистрации на 8 тысяч для ФЛП "лег" сервис "Дия"

Киев • УНН

 • 24498 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В онлайн-сервисе государственных услуг "Дия" зафиксировали задержки в работе из-за рекордного количества пользователей, не всем удается подать заявление на получение выплат. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

После запуска регистрации на 8 тысяч для ФЛП "лег" сервис "Дия"

Сбой произошел после начала приема заявлений на получение от государства 8000 гривен одноразовой помощи малому бизнесу из-за карантинных ограничений в январе.

"Сотни тысяч украинцев одновременно пытаются подать заявления на получение выплат в Дии. Есть рекордное количество пользователей. Если вам не удается подать заявление, не волнуйтесь, а сделайте это чуть позже. Причина в пропускной способности пользователей портала и приложения для обеспечения безопасности в Дии. Вы обязательно сможете воспользоваться услугой, ведь заявления от ФЛП и наемных работников принимаются до 31 декабря. Сейчас советуем воспользоваться услугой в приложении", - говорится в сообщении.

Напомним, с сегодняшнего дня, с 14 декабря, портал "Дия" начал принимать заявки на получение от государства 8000 гривен одноразовой помощи малому бизнесу из-за карантинных ограничения.

Как ранее сообщалось в УНН, инициированные Президентом Владимиром Зеленским законы по поддержке бизнеса на период карантина, предусматривающие помощь в 8000 гривен для ФЛП, списание и отсрочку погашения налогового долга, заработали с 10 декабря.

Добавим, правительство ранее вводило "карантин выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Против выступали руководители ряда облцентров и представители бизнеса. Позже начались разговоры о возможности полного локдауна на зимние праздники, впрочем, в Минздраве отметили, что будут предлагать правительству ввести локдаун с начала января. Так, 9 декабря правительство объявило, что жесткий карантин в Украине вводится с 8 по 24 января.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин. В общем действие ограничений продлено до 28 февраля.

Также добавим, что Минцифры заявляло, что заплатит более миллиона гривен "белым хакерам", которые смогут найти недостатки в приложении "Дия".

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