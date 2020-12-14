Відсьогодні приймають заявки на "карантинні" 8 тис. грн для ФОПів: інструкція
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Відсьогодні, з 14 грудня, портал “Дія” почав приймати заявки на отримання від держави 8 тисяч гривень одноразової допомоги малому бізнесу через карантинні обмеження, послугою вже встигли скористатися понад 5 тисяч осіб. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Відсьогодні портал “Дія” почав приймати заявки на отримання 8 тисяч одноразової допомоги від держави. За перші 10 годин роботи послугою скористалися понад 5000 осіб", - повідомив Немчінов.
Урядовець нагадав, що наймані працівники та фізичні особи-підприємці (ФОП), діяльність яких підпадає під заборону в період посиленого карантину в січні, можуть оформити заявку на отримання допомоги з 14 до 31 грудня.
"Зробити це можна на порталі "Дія" в особистому кабінеті або через застосунок, обравши розділ “Послуги”. Заповнення заяви займе не більше ніж 5 хвилин, а гроші автоматично будуть зараховані на особистий гривневий рахунок після перевірки даних. Уряд робить усе, аби кошти кожному надійшли якнайшвидше", - вказав Немчінов.
З деталями надання одноразової допомоги можна ознайомитися тут.
Нагадаємо, ініційовані Президентом Володимиром Зеленським закони щодо підтримки бізнесу на період карантину, що передбачають допомогу у 8 тисяч гривень для ФОПів, списання та відстрочку погашення податкового боргу, запрацювали з 10 грудня.
Додамо, раніше уряд вже вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Проти виступали очільники низки облцентрів та представники бізнесу. Згодом почалися розмови про можливість повного локдауну на зимові свята, утім, у МОЗ зауважили, що пропонуватимуть уряду ввести локдаун із початку січня. Так, 9 грудня уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня.
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин. Загалом дію обмежень продовжено до 28 лютого.