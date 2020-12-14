С сегодняшнего дня принимают заявки на "карантинные" 8 тыс. грн для ФЛП: инструкция
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. С сегодняшнего дня, с 14 декабря, портал "Дия" начал принимать заявки на получение от государства 8 тысяч гривен одноразовой помощи малому бизнесу из-за карантина, услугой уже успели воспользоваться более 5 тысяч человек. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале, передает УНН.
"С сегодняшнего дня портал "Дия" начал принимать заявки на получение 8 тысяч единовременного пособия от государства. За первые 10 часов работы услугой воспользовались более 5000 человек", - сообщил Немчинов.
Чиновник напомнил, что наемные работники и физические лица-предприниматели (ФЛП), деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе, могут оформить заявку на получение помощи с 14 до 31 декабря.
"Сделать это можно на портале "Дия" в личном кабинете или через приложение, выбрав раздел "Услуги". Заполнение заявления займет не более 5 минут, а деньги автоматически будут зачислены на личный гривневый счет после проверки данных. Правительство делает все, чтобы средства каждому поступили быстрее", - указал Немчинов.
С деталями предоставления единовременного пособия можно ознакомиться здесь.
Напомним, инициированные Президентом Владимиром Зеленским законы относительно поддержки бизнеса на период карантина, предусматривающие помощь в 8 тыс. гривен для ФЛП, списание и отсрочку погашения налогового долга, заработали с 10 декабря.
Добавим, ранее правительство уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Против выступали руководители ряда облцентров и представители бизнеса. Позже начались разговоры о возможности полного локдауна на зимние праздники, впрочем, в Минздраве отметили, что будут предлагать правительству ввести локдаун с начала января. Так, 9 декабря правительство объявило, что жесткий карантин в Украине вводится с 8 по 24 января.
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин. В общем действие ограничений продлено до 28 февраля.