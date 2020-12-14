Після запуску реєстрації на 8 тисяч для ФОПів "ліг" сервіс "Дія"

Збій стався після початку прийому заяв на отримання від держави 8 тисяч гривень одноразової допомоги малому бізнесу через карантинні обмеження у січні.

“Сотні тисяч українців одночасно намагаються подати заяви на отримання виплат в Дії. Маємо рекордну кількість користувачів. Якщо вам не вдається подати заяву, не хвилюйтеся, а зробіть це трохи пізніше. Причина у пропускній спроможності користувачів порталу та застосунку для забезпечення безпеки в Дії. Ви обов’язково зможете скористатися послугою, адже заяви від ФОПів та найманих працівників приймаються до 31 грудня. Зараз радимо скористатися послугою у застосунку”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, відсьогодні, з 14 грудня, портал “Дія” почав приймати заявки на отримання від держави 8 тисяч гривень одноразової допомоги малому бізнесу через карантинні обмеження.

Як раніше повідомлялося в УНН, ініційовані Президентом Володимиром Зеленським закони щодо підтримки бізнесу на період карантину, що передбачають допомогу у 8 тисяч гривень для ФОПів, списання та відстрочку погашення податкового боргу, запрацювали з 10 грудня.

Додамо, уряд раніше вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Проти виступали очільники низки облцентрів та представники бізнесу. Згодом почалися розмови про можливість повного локдауну на зимові свята, утім, у МОЗ зауважили, що пропонуватимуть уряду ввести локдаун із початку січня. Так, 9 грудня уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин. Загалом дію обмежень продовжено до 28 лютого.

Також додамо, що Мінцифри заявляло, що заплатить більше мільйона гривень “білим хакерам”, які зможуть знайти недоліки в додатку “Дія”.