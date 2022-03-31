После призывов Зеленского: Резников созвонился с министром обороны Норвегии

Цитата

"Спасибо Норвегии за помощь и твердую приверженность поддержке Украины. Особенно - за количество и качество их помощи. Личная благодарность Министру обороны Норвегии господину Одду Роджеру Эноксену за содержательный разговор", - цитирует министра пресс-служба Минобороны Украины.

Детали

Министр сообщил, что стороны продолжат сотрудничество, как было договорено во время общения.

Ранее

Как писал УНН, накануне Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к политикам и народу Норвегии, призвал оказать Украине конкретные виды вооружения.