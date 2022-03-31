После призывов Зеленского: Резников созвонился с министром обороны Норвегии
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Министр обороны Алексей Резинков провел телефонный разговор с министром обороны Норвегии Оддом Роджером Эноксеном, информирует в четверг оборонное ведомство Украины, передает УНН.
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"Спасибо Норвегии за помощь и твердую приверженность поддержке Украины. Особенно - за количество и качество их помощи. Личная благодарность Министру обороны Норвегии господину Одду Роджеру Эноксену за содержательный разговор", - цитирует министра пресс-служба Минобороны Украины.
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Министр сообщил, что стороны продолжат сотрудничество, как было договорено во время общения.
Ранее
Как писал УНН, накануне Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к политикам и народу Норвегии, призвал оказать Украине конкретные виды вооружения.