Зеленський попросив у Норвегії конкретні види озброєння: які саме

Цитата

“Війна продовжується. росія перекидає нові сили на нашу землю, щоб продовжити знищувати нас, знищувати українців. Ми маємо зробити більше, щоб зупинити війну! Перше і головне – це зброя. Свобода має бути озброєною не гірше, ніж тиранія. Я буду дуже конкретним у цих стінах, у ваших стінах. Повірте, ми втрачаємо конкретних людей, конкретні міста руйнуються. Тому я хочу назвати чітко, що нам потрібно”, - сказав президент.

Деталі

Зокрема, зі слів глави держави, Україні потрібна протикорабельна зброя – ракети HARPUN, а також протиповітряні системи – NASAMS.

Окрім того, необхідні засоби ураження бронетехніки, артилерійських систем.

“Уся зброя, якою ви можете допомогти нам, буде використана тільки для захисту нашої свободи, вашої свободи. Тільки для захисту тієї свободи та безпеки, якими ви користуєтесь разом з іншими європейцями”, - наголосив Зеленський.

Нагадаємо

Як писав УНН, минулого тижня перша партія із закуплених Україною у Німеччини ручних протитанкових гранатометів прибула до країни.