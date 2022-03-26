В Україну прибули перші німецькі протитанкові «Матадори»
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Перша партія із закуплених Україною у Німеччини ручних протитанкових гранатометів у суботу прибула до країни, повідомляє німецький таблоїд Bild, пише УНН.
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Уряд України, як повідомляється, закупив 5100 протитанкових RGW90 HH "Matador" у німецької збройової компанії Dynamit Nobel Defense (DND).
За даними Bild, 2650 одиниць зброї вже прибули в Україну в другій половині дня в суботу, інші 2450 будуть доставлені до кінця травня.
"Матадор" можна використовувати з двома різними боєголовками як проти броньованих, так і неброньованих цілей. Він може пробити до 50 сантиметрів броньової сталі і таким чином (в залежності від точної точки попадання) пробити броню будь-якого російського танка.
Однак, на відміну від американського "Джаваліна", це скоріше зброя для ближнього бою. Він може вести вогонь на відстані від 20 до 500 метрів.
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Як писав УНН, раніше стало відомо, що Німеччина поставила Україні чергову партію зброї. Зокрема йшлося про 1500 зенітних ракет "Стріла" і 100 кулеметів MG3.