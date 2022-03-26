В Украину поступила новая партия немецкого оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В Украину поступило больше оружия из Германии для борьбы с российскими нападающими. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Детали
Как стало известно немецкому прессовом агентству в украинских правительственных кругах, в наличии есть 1500 зенитных ракет "Стрела" и 100 пулеметов MG3. Есть также восемь миллионов патронов к пистолетам.
Кроме того, для украинских вооруженных сил в зоне боевых действий поступили дополнительные поставки. Среди них 350 000 продуктовых наборов, 50 медицинских транспортных средств и медицинских товаров. После саммита ЕС в Брюсселе канцлер Олаф Шольц выразил перспективу дальнейших поставок оружия Украине.
Напомним
Германия до конца года хочет вдвое сократить зависимость от российской нефти.