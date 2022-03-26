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В Украину поступила новая партия немецкого оружия

Киев • УНН

 • 251767 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В Украину поступило больше оружия из Германии для борьбы с российскими нападающими. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

В Украину поступила новая партия немецкого оружия

Детали

Как стало известно немецкому прессовом агентству в украинских правительственных кругах, в наличии есть 1500 зенитных ракет "Стрела" и 100 пулеметов MG3. Есть также восемь миллионов патронов к пистолетам.

Кроме того, для украинских вооруженных сил в зоне боевых действий поступили дополнительные поставки. Среди них 350 000 продуктовых наборов, 50 медицинских транспортных средств и медицинских товаров. После саммита ЕС в Брюсселе канцлер Олаф Шольц выразил перспективу дальнейших поставок оружия Украине.

Напомним

Германия до конца года хочет вдвое сократить зависимость от российской нефти.

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