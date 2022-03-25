Німеччина до кінця року хоче вдвічі скоротити залежність від російської нафти
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Мінекономіки Німеччини має намір зменшити залежність країни від російської нафти вдвічі до літа, а до осені відмовитись від імпорту вугілля. Залежність від природного газу з рф впаде лише на 30 відсотків до кінця року, інформує УНН з посиланням на Spiegel та Reuters.
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“Прогнозують, що до середини року імпорт російської нафти до Німеччини скоротиться вдвічі. До кінця року ми прагнемо стати майже незалежними. До осені Німеччина може стати незалежною від російського вугілля”, - йдеться у записці міністерства.
Джерела в міністерстві економіки ФРН також повідомили, що негайне ембарго російських енергоносіїв все одно матиме “надто серйозні економічні та соціальні наслідки, всупереч прогресу”.
Посадовці вже обрали три плавучі термінали скрапленого природного газу.
“Уряд Німеччини зараз вивчає можливі місця в Північному та Балтійському морях, де вони можуть бути використані в короткостроковій перспективі — в деяких випадках вже на зиму 2022/23 року”, - повідомляється у записці.
Раніше
Наприкінці січня 2022 року Німеччина повідомила, що приблизно на 55% залежить від російського газу.
2 лютого країна розпочала пошук альтернативних постачальників газу на випадок, якщо імпорт із росії припиниться через ситуацію в Україні. У мінекономіки розглядали варіанти імпорту, зокрема, з США та Катару.