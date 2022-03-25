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Германия до конца года хочет вдвое сократить зависимость от российской нефти

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 марта. УНН. Минэкономики Германии намерено уменьшить зависимость страны от российской нефти вдвое к лету, а к осени отказаться от импорта угля. Зависимость от природного газа из рф упадет лишь на 30 процентов до конца года, информирует УНН со ссылкой на Spiegel и Reuters.

Германия до конца года хочет вдвое сократить зависимость от российской нефти

Цитата

“Ожидается, что к середине года импорт российской нефти в Германию сократится вдвое. К концу года мы стремимся стать почти независимыми. К осени Германия может стать независимой от российского угля”, - говорится в записке министерства.

Источники в министерстве экономики ФРГ также сообщили, что немедленное эмбарго российских энергоносителей все равно будет иметь “очень серьезные экономические и социальные последствия, вопреки прогрессу”.

Чиновники уже выбрали три плавучих терминала сжиженного природного газа.

“Правительство Германии сейчас изучает возможные места в Северном и Балтийском морях, где они могут быть использованы в краткосрочной перспективе — в некоторых случаях уже на зиму 2022/23 года”, - сообщается в записке.

Ранее

В конце января 2022 года Германия сообщила, что примерно на 55% зависит от российского газа.

2 февраля страна начала поиск альтернативных поставщиков газа на случай, если импорт из россии прекратится из-за ситуации в Украине. В минэкономики рассматривали варианты импорта, в частности из США и Катара.

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