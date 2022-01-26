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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 19572 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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Шахед-136

Приблизно на 55%: у Німеччині заявили, що залежать від російського газу

Приблизно на 55%: у Німеччині заявили, що залежать від російського газу

Київ • УНН

 • 20875 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Німеччина залежить приблизно на 55% від російського газу. Про це заявив віце-канцлер - міністр у справах економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Хабек на пресконференції, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Німеччина залежить приблизно на 55% від російського газу, в минулі роки, у всякому разі...", - сказав Хабек.

Контекст

Керівник європейського бюро Politico Метт Карнішніг заявив, що під впливом енергетичних і комерційних інтересів, а також політичної культури, Німеччина віддалилася від Заходу, зокрема від США. Це добре демонструють питання, пов'язані з Україною.

Німеччина систематично відмовляється від військової допомоги Україні. Зокрема, йдеться про постачання оборонної зброї.

Як писав УНН, ФРН навіть скористалася своїм правом вето і заблокувала передачу Україні протидронових гвинтівок, куплених через Агентство підтримки і закупівель НАТО.

У той же час, як стверджує Міністерство закордонних справ України, Київ не втрачає надії домовитися з Берліном.

Українські Національні Новини

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