Приблизно на 55%: у Німеччині заявили, що залежать від російського газу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Німеччина залежить приблизно на 55% від російського газу. Про це заявив віце-канцлер - міністр у справах економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Хабек на пресконференції, передає кореспондент УНН.
Цитата
“Німеччина залежить приблизно на 55% від російського газу, в минулі роки, у всякому разі...", - сказав Хабек.
Контекст
Керівник європейського бюро Politico Метт Карнішніг заявив, що під впливом енергетичних і комерційних інтересів, а також політичної культури, Німеччина віддалилася від Заходу, зокрема від США. Це добре демонструють питання, пов'язані з Україною.
Німеччина систематично відмовляється від військової допомоги Україні. Зокрема, йдеться про постачання оборонної зброї.
Як писав УНН, ФРН навіть скористалася своїм правом вето і заблокувала передачу Україні протидронових гвинтівок, куплених через Агентство підтримки і закупівель НАТО.
У той же час, як стверджує Міністерство закордонних справ України, Київ не втрачає надії домовитися з Берліном.