Німеччина почала пошук альтернативних Росії постачальників газу - Euractiv

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Видання зазначає, що Берлін тепер розглядає можливість імпорту скрапленого природного газу (СПГ) із США, Катару та інших потенційних постачальників, про що заявив віце-канцлер - міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек на засіданні німецького парламенту ще 26 січня.

За словами Габека, якщо газ не можна буде імпортувати трубопроводами, Німеччині “доведеться купувати СПГ”. Проте для імпорту “СПГ буде потрібна необхідна інфраструктура”, додав він, і нині в Німеччині немає терміналів для імпорту.

Зазначається, що природний газ покриває понад 25% споживання енергії в Німеччині, і весь газ імпортується трубопроводами з Норвегії та Росії. Імпорт СПГ досі вважався у Німеччині економічно невигідним. Колись країна намагалася побудувати термінали СПГ у гаванях Брунсбюттеля та Штаде, але ці проекти “поки що не могли фінансуватися з приватних джерел”, пояснив Габек.

“Тепер ми енергійно вирішуватимемо це питання... Те, звідки надходитиме СПГ, також визначатиметься ринком. Ми маємо купувати там, де СПГ дешевше”, — пообіцяв він, заявивши, що американським постачанням не буде віддано перевагу.

Як зазначає видання, коментарі Габека щодо СПГ сигналізують про зміну політики Німеччини. Це також може принести користь сусіднім країнам. Так, у Німеччини немає терміналів СПГ, але вона може імпортувати його із сусідньої Бельгії (один термінал), Франції (чотири), Литви (один), Нідерландів (один) та Польщі (один).

Доповнення

Як повідомляв раніше Wall Street Journal, європейські чиновники звернулися до США за допомогою у пошуку резервних джерел газу, непідконтрольних Москві, на тлі побоювань російської агресії проти України. За даними видання, наприкінці січня понад два десятки танкерів із СПГ прямували зі США до Європи.

При цьому зазначимо, що напередодні стало відомо, що російська газова компанія “Газпром” вперше за довгий час забронювала транспортні потужності для транзиту природного газу до країн Євросоюзу.

Доповнення

Європа бореться з енергетичною кризою, внаслідок якої ціни на газ та електроенергію побили кілька рекордів за останні кілька місяців. Запаси газу на континенті вже досягли найнижчого рівня більш ніж за десятиліття, а два найхолодніші місяці на рік у розпалі.

Різке зростання цін на енергоносії в поєднанні з недопоставками викликали звинувачення з боку європейських офіційних осіб в тому, що Росія обмежує поставки, щоб чинити тиск на владу з метою сертифікації нового трубопроводу. Зокрема, президент Росії Володимир Путін пообіцяв збільшити поставки газу, сказавши, що “Північний потік - 2” може бути запущений “на наступний день після” такого схвалення.

Голова МЕА Фатіх Біроль звинуватив Росію в енергетичній кризі, яка завдає шкоди економіці по всій Європі.

24 січня "Газпром" заявив про "історично низький рівень" запасів газу в Україні та Європі.