В Україну надійшла нова партія німецької зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. В Україну надійшло більше зброї з Німеччини для боротьби з російськими нападниками. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
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Як стало відомо Німецькому пресовому агентству в українських урядових колах, в наявності є 1500 зенітних ракет "Стріла" та 100 кулеметів MG3. Є також вісім мільйонів патронів до пістолетів.
Крім того, для українських збройних сил у зоні бойових дій надійшли додаткові постачання. Серед них 350 000 продуктових наборів, 50 медичних транспортних засобів та медичних товарів. Після саміту ЄС у Брюсселі канцлер Олаф Шольц висловив перспективу подальших поставок зброї Україні.
Нагадаємо
Німеччина до кінця року хоче вдвічі скоротити залежність від російської нафти.