В Украину прибыли первые немецкие противотанковые «Матадоры»

Детали

Правительство Украины, как сообщается, закупило 5100 противотанковых RGW90 HH «Matador» у немецкой оружейной компании Dynamit Nobel Defense (DND).

По данным Bild, 2650 единиц оружия уже прибыли в Украину во второй половине дня в субботу, остальные 2450 будут доставлены до конца мая.

"Матадор" можно использовать с двумя различными боеголовками как против бронированных, так и небронированных целей. Он может пробить до 50 сантиметров броневой стали и таким образом (в зависимости от точной точки попадания) пробить броню любого российского танка.

Однако, в отличие от американского «Джавалина», это скорее оружие для ближнего боя. Он может вести огонь на расстоянии от 20 до 500 метров.

Ранее

Как писал УНН, ранее стало известно, что Германия поставила Украине очередную партию оружия. В частности речь шла о 1500 зенитных ракет "Стрела" и 100 пулеметах MG3.