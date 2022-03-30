Зеленский попросил у Норвегии конкретные виды вооружения: какие именно
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к политикам и народу Норвегии в среду, призвал государство предоставить Украине конкретные виды вооружения, пишет УНН.
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“Война продолжается. россия перебрасывает новые силы на нашу землю, чтобы продолжить уничтожать нас, уничтожать украинцев. Мы должны сделать больше, чтобы остановить войну! Первое и главное - это оружие. Свобода должна быть вооруженной не хуже, чем тирания. Я буду очень конкретным в этих стенах, в ваших стенах. Поверьте, мы теряем конкретных людей, конкретные города разрушаются. Поэтому я хочу назвать четко, что нам нужно”, - сказал президент.
Детали
В частности, по словам главы государства, Украине нужно противокорабельное оружие - ракеты HARPUN, а также противовоздушные системы - NASAMS.
Кроме того, необходимы средства поражения бронетехники, артиллерийских систем.
“Все оружие, которым вы можете помочь нам, будет использовано только для защиты нашей свободы, вашей свободы. Только для защиты той свободы и безопасности, которыми вы пользуетесь вместе с другими европейцами”, - подчеркнул Зеленский.
Напомним
Как писал УНН, на прошлой неделе первая партия из закупленных Украиной у Германии ручных противотанковых гранатометов прибыла в страну.