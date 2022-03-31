Після закликів Зеленського: Резніков зідзвонився з міністром оборони Норвегії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Міністр оборони Олексій Резінков провів телефонну розмову з міністром оборони Норвегії Оддом Роджером Еноксеном, інформує у четвер оборонне відомство України, передає УНН.
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"Дякую Норвегії за допомогу та тверду прихільнисть щодо підтримки України. Особливо - за кількість та якість їхньої допомоги. Особиста вдячність Міністру оборони Норвегії пану Одду Роджеру Еноксену за змістовну розмову", - цитує міністра пресслужба Міноборони України.
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Міністр повідомив, що сторони продовжать співпрацю, як було домовлено під час спілкування.
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Як писав УНН, напередодні Президент України Володимир Зеленський, звертаючись до політиків і народу Норвегії, закликав державу надати Україні конкретні види озброєння.