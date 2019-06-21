После посещения ресторана во Львовской области в больнице 22 людей
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. После питания в ресторане в Каменке-Бугской во Львовской области в больнице остаются 22 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
"В Каменка-Бугской районной больнице с предварительным диагнозом пищевая токсикоинфекция остаются госпитализированными 22 человека (из них 7 детей), которые 14 июня питались в ресторане "Озон" в городе Каменка-Бугская", - сообщили в ведомстве.
Напомним, накануне в больнице были 28 человек, которые посещали этот ресторан.
Также напомним, после отдыха на пляже Луганской области госпитализированы 38 человек.