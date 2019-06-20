Після відвідин ресторану на Львівщині у лікарні досі 28 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Після харчування у ресторані в Кам'янці-Бузькій на Львівщині у лікарні залишаються 28 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
"Станом на 7 годину 20 червня у Кам’янка-Бузькій районній лікарні з попереднім діагнозом харчова токсикоінфекція залишаються госпіталізованими 28 осіб (з них 8 дітей), які 14 червня харчувались у ресторані "Озон" у місті Кам’янка-Бузька", - зазначили у відомстві.
Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.
Нагадаємо, раніше було відомо про 26 людей, які опинилися у лікарні після відвідин ресторану у Кам'янці-Бузькій.