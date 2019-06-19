Після відвідин ресторану на Львівщині досі у лікарні 26 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Після харчування у ресторані в Кам'янці-Бузькій на Львівщині досі у лікарні 26 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
"Станом на 7 годину 19 червня у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні з попереднім діагнозом харчова токсикоінфекція перебуває на лікуванні 26 осіб, з них 7 дітей (за добу госпіталізовано 9 осіб, з них 3 дітей), які 14 червня харчувались у ресторані "Озон" у місті Кам’янка-Бузька", - вказали у відомстві.
Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.
Нагадаємо, раніше було відомо про 28 людей, які опинилися у лікарні після відвідин ресторану у Кам'янці-Бузькій.