После посещения ресторана во Львовской области до сих пор в больнице 26 человек

"По состоянию на 7 часов 19 июня в Каменка-Бугской центральной районной больницы с предварительным диагнозом пищевая токсикоинфекция находится на лечении 26 человек, из них 7 детей (за сутки госпитализированы 9 человек, из них 3 детей), которые 14 июня питались в ресторане "Озон" в городе Каменка-Бугская", - указали в ведомстве.

Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Напомним, ранее было известно о 28 людях, которые оказались в больнице после посещения ресторана в Каменке-Бугской.