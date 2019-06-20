После посещения ресторана во Львовской области в больнице 28 человек

"По состоянию на 7 часов 20 июня во Каменка-Бугской районной больнице с предварительным диагнозом пищевая токсикоинфекция остаются госпитализированными 28 человек (из них 8 детей), которые 14 июня питались в ресторане "Озон" в городе Каменка-Бугская", - отметили в ведомстве.

Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Напомним, ранее было известно о 26 людях, оказавшихся в больнице после посещения ресторана в Каменке-Бугской.