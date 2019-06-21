Після відпочинку на пляжі Луганщини додатково госпіталізовано 11 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. У четвер до Рубіжанської міської лікарні, з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт, додатково госпіталізовано 11 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
"20 червня до Рубіжанської міської лікарні, з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт, додатково госпіталізовано 11 осіб. Всього залишаються госпіталізованими 38 осіб (з них 31 дитина), які протягом 15-17 червня відпочивали на пляжі "Малібу" та купались в озері Пісочне у м. Рубіжне", йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, після відпочинку на пляжі Луганщини госпіталізували 22 дитини.