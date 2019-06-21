После отдыха на пляже Луганщины дополнительно госпитализированы 11 человек

"20 июня в Рубежанскую городскую больницу с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит дополнительно госпитализированы 11 человек. Всего остаются госпитализированными 38 человек (из них 31 ребенок), которые в течение 15-17 июня отдыхали на пляже" Малибу "и купались в озере Песочное в г. Рубежное", говорится в сообщении.

Напомним, после отдыха на пляже Луганщины госпитализировали 22 ребенка.