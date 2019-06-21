Після відвідин ресторану на Львівщині досі у лікарні 22 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Після харчування у ресторані в Кам'янці-Бузькій на Львівщині у лікарні залишаються 22 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
"У Кам’янка-Бузькій районній лікарні з попереднім діагнозом харчова токсикоінфекція залишаються госпіталізованими 22 особи (з них 7 дітей), які 14 червня харчувались у ресторані "Озон" у місті Кам’янка-Бузька", - повідомили у відомстві.
Нагадаємо, напередодні у лікарні були 28 людей, які відвідували цей ресторан.
Також нагадаємо, після відпочинку на пляжі Луганщини госпіталізовано 38 осіб.