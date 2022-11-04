После отставки Чернышева: назначили временного главу Минрегиона

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"Положить временно с 4 ноября 2022 г. исполнение обязанностей’обязанностей министра развития общин и территорий Украины на первого заместителя министра развития общин и территорий Украины Лозинского Василия Мироновича", – говорится в распоряжении.

Напомним

3 ноября Верховная Рада уволила Алексея Чернышева с должности министра развития общин и территорий Украины. Вскоре его назначили главой "Нефтегаза".