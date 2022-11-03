"Відкрили шлях на призначення головою Нафтогазу": Рада звільнила голову Мінрегіону Чернишова

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"Рада схвалила звільнення з посади міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова, відкривши таким чином шлях на призначення головою Нафтогазу", - повідомив народний депутат Ярослав Железняк у четвер, 3 листопада, у Telegram.

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Голосування пройшло без звіту, зазначив Железняк. "За" віддали голоси 279 депутатів.

При цьому це ж підтвердив і народний депутат Олексій Гончаренко. "Раніше стало відомо, що він може очолити “Нафтогаз”. На розгляд питання про відставку пан Чернишов не прийшов, звіту перед ВР не було", - вказав Гончаренко у Telegram.

Нагадаємо

1 листопада стало відомо про можливі перестановки в уряді. Зокрема, йшлося про звільнення очільника Мінрегіону Олексія Чернишова через перехід на нову посаду.

Зазначимо, що це повідомлення з’явилося на тлі інформації про те, що Юрій Вітренко написав заяву про звільнення з посади голови "Нафтогазу".

Вітренка звільнили з посади. А в Верховній Раді була зареєстрована заява Чернишова про відставку з посади міністра розвитку громад та територій України.