"Відкрили шлях на призначення головою Нафтогазу": Рада звільнила голову Мінрегіону Чернишова
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Верховна Рада сьогодні звільнила Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій України, повідомили з депутатського корпусу, пише УНН.
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"Рада схвалила звільнення з посади міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова, відкривши таким чином шлях на призначення головою Нафтогазу", - повідомив народний депутат Ярослав Железняк у четвер, 3 листопада, у Telegram.
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Голосування пройшло без звіту, зазначив Железняк. "За" віддали голоси 279 депутатів.
При цьому це ж підтвердив і народний депутат Олексій Гончаренко. "Раніше стало відомо, що він може очолити “Нафтогаз”. На розгляд питання про відставку пан Чернишов не прийшов, звіту перед ВР не було", - вказав Гончаренко у Telegram.
Нагадаємо
1 листопада стало відомо про можливі перестановки в уряді. Зокрема, йшлося про звільнення очільника Мінрегіону Олексія Чернишова через перехід на нову посаду.
Зазначимо, що це повідомлення з’явилося на тлі інформації про те, що Юрій Вітренко написав заяву про звільнення з посади голови "Нафтогазу".
Вітренка звільнили з посади. А в Верховній Раді була зареєстрована заява Чернишова про відставку з посади міністра розвитку громад та територій України.