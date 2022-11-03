"Открыли путь на назначение главой Нафтогаза": Рада уволила главу Минрегиона Чернышова

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"Рада одобрила увольнение с должности министра развития громад и территорий Украины Алексея Чернышова, открыв таким образом путь на назначение главой Нефтегаза", - сообщил народный депутат Ярослав Железняк в четверг, 3 ноября, в Telegram.

Детали

Голосование прошло без отчета, отметил Железняк. "За" отдали голоса 279 депутатов.

При этом это подтвердил и народный депутат Алексей Гончаренко. "Раньше стало известно, что он может возглавить “Нафтогаз”. На рассмотрение вопроса об отставке господин Чернышов не пришел, отчета перед ВР не было", - указал Гончаренко в Telegram.

Напомним

1 ноября стало известно о возможных перестановках в правительстве. В частности, речь шла об увольнении главы Минрегиона Алексея Чернышева из-за перехода на новую должность.

Отметим, что это сообщение появилось на фоне информации о том, что Юрий Витренко написал заявление об увольнении с должности главы "Нафтогаза".

Витренко уволили с должности. А в Верховной Раде было зарегистрировано заявление Чернышова об отставке с должности министра развития громад и территорий Украины.