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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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10:23 • 438 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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Після відставки Чернишова: призначили тимчасового очільника Мінрегіону

Після відставки Чернишова: призначили тимчасового очільника Мінрегіону

Київ • УНН

 • 120892 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Після відставки Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій України його обов'язки тимчасово виконуватиме перший заступник міністра Василь Лозинський. Про це повідомляє УНН із посиланням на розпорядження Кабінету Міністрів України.

Цитата

"Покласти тимчасово з 4 листопада 2022 р. виконання обов’язків міністра розвитку громад та територій України на першого заступника міністра розвитку громад та територій України Лозинського Василя Мироновича", – ідеться у розпорядженні.

Нагадаємо

3 листопада Верховна Рада звільнила Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій України. Незабаром його призначили очільником "Нафтогазу".

Українські Національні Новини

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