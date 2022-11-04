Офіційно: Чернишова призначили головою "Нафтогазу"

Цитата

"Призначити Чернишова Олексія Михайловича головою правління акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, - йдеться у тексті розпорядження уряду № 983-р від 3 листопада.

Як повідомляється, це розпорядження набирає чинності з 4 листопада 2022 року.

Про терміни призначення не повідомляється.

Раніше

Про те, що Олексія Чернишова призначили очільником "Нафтогазу", повідомляли з депутатського корпусу.

Перед цим Верховна Рада звільнила Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій України.