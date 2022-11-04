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Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС
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Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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Офіційно: Чернишова призначили головою "Нафтогазу"

Офіційно: Чернишова призначили головою "Нафтогазу"

Київ • УНН

 • 272340 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. На сайті уряду з'явилося розпорядження про призначення колишнього міністра Олексія Чернишова головою правління НАК “Нафтогаз України”, пише УНН.

Цитата

"Призначити Чернишова Олексія Михайловича головою правління акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, - йдеться у тексті розпорядження уряду № 983-р від 3 листопада.

Як повідомляється, це розпорядження набирає чинності з 4 листопада 2022 року.

Про терміни призначення не повідомляється.

Раніше 

Про те, що Олексія Чернишова призначили очільником "Нафтогазу", повідомляли з депутатського корпусу.

Перед цим Верховна Рада звільнила Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій України.

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