Офіційно: Чернишова призначили головою "Нафтогазу"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. На сайті уряду з'явилося розпорядження про призначення колишнього міністра Олексія Чернишова головою правління НАК “Нафтогаз України”, пише УНН.
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"Призначити Чернишова Олексія Михайловича головою правління акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, - йдеться у тексті розпорядження уряду № 983-р від 3 листопада.
Як повідомляється, це розпорядження набирає чинності з 4 листопада 2022 року.
Про терміни призначення не повідомляється.
Раніше
Про те, що Олексія Чернишова призначили очільником "Нафтогазу", повідомляли з депутатського корпусу.
Перед цим Верховна Рада звільнила Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій України.