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Официально: Чернышова назначили главой "Нафтогаза"

Официально: Чернышова назначили главой "Нафтогаза"

Киев • УНН

 • 272338 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. На сайте правительства появилось распоряжение о назначении бывшего министра Алексея Чернышова главой правления НАК “Нафтогаз Украины”, пишет УНН.

Цитата

"Назначить Чернышова Алексея Михайловича главой правления акционерного общества “Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины”, - говорится в тексте распоряжения правительства № 983-р от 3 ноября.

Как сообщается, это распоряжение вступает в силу 4 ноября 2022 года.

О сроках назначения не сообщается.

Ранее 

О том, что Алексея Чернышова назначили главой "Нафтогаза", сообщали из депутатского корпуса.

Перед этим Верховная Рада уволила Алексея Чернышова с должности министра развития громад и территорий Украины.

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