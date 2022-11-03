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Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС
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10:07 • 7212 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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Олексія Чернишова призначили очільником "Нафтогазу"

Олексія Чернишова призначили очільником "Нафтогазу"

Київ • УНН

 • 248214 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. 3 листопада на засіданні Уряд України призначив Олексія Чернишова головою правління НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляє нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram, передає УНН.

Деталі

3 листопада Верховна Рада звільнила з Мінрегіону Чернишова та через декілька годин, оголосили про його нове призначення. Тепер Олексій Чернишов є очільником "Нафтогазу".

Він подякував "всім, хто два з половиною роки працював разом у Мінрегіоні, усім з ким спільно досягли результатів, за які не соромно". Він подав до Верховної Ради заяву про відставку 2 листопада.

Нагадаємо

Верховна Рада сьогодні звільнила Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій України, повідомили з депутатського корпусу. "За" віддали голоси 279 депутатів.

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