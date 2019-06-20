После отдыха на пляже Луганской области в больнице остаются 22 ребенка

КИЕВ. 20 июня. УНН. После отдыха на пляже "Малибу" в городе Рубежное Луганской области с предварительным диагнозом гастроэнтероколит до сих пор остаются в больнице 27 человек, из них 22 ребенка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.