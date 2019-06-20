После отдыха на пляже Луганской области в больнице остаются 22 ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. После отдыха на пляже "Малибу" в городе Рубежное Луганской области с предварительным диагнозом гастроэнтероколит до сих пор остаются в больнице 27 человек, из них 22 ребенка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
"По состоянию на 7:00 20 июня в Рубежской городской больнице с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит остаются госпитализированными 27 человек (из них 22 ребенка), которые в течение 15-17 июня отдыхали на пляже "Малибу" и купались в озере Песочное в городе Рубежное", - указали в ведомстве.
Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
Напомним, после отдыха на пляже Луганской области госпитализировали 22 ребенка.