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После отдыха на пляже Луганской области в больнице остаются 22 ребенка

Киев • УНН

 • 12727 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. После отдыха на пляже "Малибу" в городе Рубежное Луганской области с предварительным диагнозом гастроэнтероколит до сих пор остаются в больнице 27 человек, из них 22 ребенка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.

После отдыха на пляже Луганской области в больнице остаются 22 ребенка

"По состоянию на 7:00 20 июня в Рубежской городской больнице с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит остаются госпитализированными 27 человек (из них 22 ребенка), которые в течение 15-17 июня отдыхали на пляже "Малибу" и купались в озере Песочное в городе Рубежное", - указали в ведомстве.

Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Напомним, после отдыха на пляже Луганской области госпитализировали 22 ребенка.

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