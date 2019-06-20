Після відпочинку на пляжі Луганщини у лікарні залишаються 22 дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Після відпочинку на пляжі "Малібу" у місті Рубіжне Луганської області з попереднім діагнозом гастроентероколіт досі залишаються у лікарні 27 осіб, з них 22 дитини. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
"Станом на 7 годину 20 червня в Рубіжській міській лікарні з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт залишаються госпіталізованими 27 осіб (з них 22 дитини), які протягом 15-17 червня відпочивали на пляжі "Малібу" та купались в озері Пісочне в місті Рубіжне", - вказали у відомстві.
Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.
Нагадаємо, після відпочинку на пляжі Луганщини госпіталізували 22 дитини.