После трагедии в Кемерово, МЧС Беларуси проверит все торговые центры

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 26725 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 55884 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 94140 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 106660 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 115120 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 120965 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132261 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146724 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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После трагедии в Кемерово, МЧС Беларуси проверит все торговые центры

После трагедии в Кемерово, МЧС Беларуси проверит все торговые центры

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 марта. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил МЧС проверить все торговые центры. Об этом журналистам сказал глава МЧС Владимир Ващенко, передает УНН со ссылкой на белорусские СМИ.

“Глава государства дал поручение МЧС разработать комплексный план и до конца месяца организовать проверки подобных объектов”, — сказал Ващенко.

Ващенко отметил, что сегодня были поставлены конкретные задачи руководителям подразделений на местах.

Также, как сообщает Белта, Государственный секретариат Совета безопасности, председатель Госконтроля, председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете министров, информация доведена до председателей облисполкомов, сообщает БЕЛТА.

Сегодня в Минске уже была проведена учебная эвакуация из одного из крупнейших торговых центров — Galleria Minsk на проспекте Победителей.

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