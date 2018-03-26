Після трагедії у Кемерово, МНС Білорусі перевірить усі торгові центри
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив МНС перевірити всі торгові центри. Про це журналістам сказав глава МНС Володимир Ващенко, передає УНН з посиланням на білоруські ЗМІ.
“Глава держави дав доручення МНС розробити комплексний план і до кінця місяця організувати перевірки подібних об’єктів”, — сказав Ващенко.
Ващенко зазначив, що сьогодні були поставлені конкретні завдання керівникам підрозділів на місцях.
Також, як повідомляє Белта, Державний секретаріат Ради безпеки, голова Госконтроля, голова комісії з надзвичайних ситуацій при Раді міністрів, інформація доведена до голів облвиконкомів, повідомляє БЕЛТА.
Сьогодні в Мінську вже була проведена навчальна евакуація з одного з найбільших торгових центрів — Galleria Minsk на проспекті Переможців.