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Після трагедії у Кемерово, МНС Білорусі перевірить усі торгові центри

Київ • УНН

 • 5916 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив МНС перевірити всі торгові центри. Про це журналістам сказав глава МНС Володимир Ващенко, передає УНН з посиланням на білоруські ЗМІ.

“Глава держави дав доручення МНС розробити комплексний план і до кінця місяця організувати перевірки подібних об’єктів”, — сказав Ващенко.

Ващенко зазначив, що сьогодні були поставлені конкретні завдання керівникам підрозділів на місцях.

Також, як повідомляє Белта, Державний секретаріат Ради безпеки, голова Госконтроля, голова комісії з надзвичайних ситуацій при Раді міністрів, інформація доведена до голів облвиконкомів, повідомляє БЕЛТА.

Сьогодні в Мінську вже була проведена навчальна евакуація з одного з найбільших торгових центрів — Galleria Minsk на проспекті Переможців.

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