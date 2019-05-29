После прибытия Саакашвили в аэропорту произошла толкотня

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 22317 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 44343 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 62489 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 77511 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 120179 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110932 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137275 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144552 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130088 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130168 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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После прибытия Саакашвили в аэропорту произошла толкотня

После прибытия Саакашвили в аэропорту произошла толкотня

Киев  •  УНН

 • 20490 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. В киевском аэропорту "Борисполь" после прибытиия экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили произошла толкотня между журналистами, а также его сторонниками, передает корреспондент УНН.

Так, по прибытии Саакашвили между журналистами произошла потасовка - они обступили политика со всех сторон, пытаясь сфотографировать и снять его, а также задать вопросы. Кроме того, журналисты начали ссориться между собой.

Сторонники Саакашвили начали также толкаться, кричать и скандировать его имя.

Напомним, экс-председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили прилетел в Киев.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

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