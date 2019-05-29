Після прибуття Саакашвілі в аеропорту сталася штовханина
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. У київському аеропорту "Бориспіль" після прибуття екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі сталася штовханина між журналістами, а також його прихильниками, передає кореспондент УНН.
Так, після прибуття Саакашвілі між журналістами сталася штовханина – вони обступили політика з усіх сторін, намагаючись сфотографувати та зняти його, а також поставити запитання. Крім того, журналісти почали сваритися між собою.
Прихильники Саакашвілі почали також штовхатися, кричати та скандувати його ім'я.
Нагадаємо, екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі прилетів у Київ.
Раніше Президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство.