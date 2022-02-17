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После положительного допинг-теста на Олимпиаде-2022: украинская лыжница Каминская объявила о завершении карьеры

Киев • УНН

 • 18868 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Украинская лыжница Валентина Каминская объявила о завершении карьеры после того, как получила положительный результат допинг-пробы на зимних Олимпийских играх 2022 в Пекине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram спортсменки.

Цитата

"Моя карьера в профессиональных лыжных гонках внезапно подошла к концу. Шокирующая новость о моей допинг-пробе на Олимпийских играх - настоящая катастрофа и почти конец света для меня. Это был выстрел в упор из ядерного орудия, который меня уничтожил и стёр с лица Земли. Звучит банально, но я никогда бы намеренно не принимала такие вещества. Это не просто запрещено, но и глупо со стороны каждого спортсмена.

К моему огромному сожалению, я не смогу собрать доказательную базу, чтобы побороться за правду. Поэтому мне остаётся только пережить это испытание и надеяться, что мне не дадут "вышку" за это преступление, которого я не совершала. Чувствую себя как злодей, который совершил что-то ужасающее, но сам не понял как", - написала Каминская.

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Публикация от Valentyna Kaminska (@skilady87)

Напомним

16 февраля стало известно, что украинскую лыжницу Валентину Каминскую временно отстранили от Олимпийских игр из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил.

Как сообщили, в допинг-пробе спортсменки обнаружили местерол (анаболический стероид) и гептаминол (стимулятор). Тест был сделан 10 февраля на Олимпиаде-2022.

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