После положительного допинг-теста на Олимпиаде-2022: украинская лыжница Каминская объявила о завершении карьеры
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Украинская лыжница Валентина Каминская объявила о завершении карьеры после того, как получила положительный результат допинг-пробы на зимних Олимпийских играх 2022 в Пекине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram спортсменки.
Цитата
"Моя карьера в профессиональных лыжных гонках внезапно подошла к концу. Шокирующая новость о моей допинг-пробе на Олимпийских играх - настоящая катастрофа и почти конец света для меня. Это был выстрел в упор из ядерного орудия, который меня уничтожил и стёр с лица Земли. Звучит банально, но я никогда бы намеренно не принимала такие вещества. Это не просто запрещено, но и глупо со стороны каждого спортсмена.
К моему огромному сожалению, я не смогу собрать доказательную базу, чтобы побороться за правду. Поэтому мне остаётся только пережить это испытание и надеяться, что мне не дадут "вышку" за это преступление, которого я не совершала. Чувствую себя как злодей, который совершил что-то ужасающее, но сам не понял как", - написала Каминская.
Напомним
16 февраля стало известно, что украинскую лыжницу Валентину Каминскую временно отстранили от Олимпийских игр из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил.
Как сообщили, в допинг-пробе спортсменки обнаружили местерол (анаболический стероид) и гептаминол (стимулятор). Тест был сделан 10 февраля на Олимпиаде-2022.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Несмотря на положительный допинг-тест: спортивный суд допустил российскую фигуристку Валиеву к Олимпиаде-2022