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Після позитивного допінг-тесту на Олімпіаді-2022: українська лижниця Камінська оголосила про завершення кар'єри

Після позитивного допінг-тесту на Олімпіаді-2022: українська лижниця Камінська оголосила про завершення кар'єри

Київ • УНН

 • 18872 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Українська лижниця Валентина Камінська оголосила про завершення кар'єри після того, як отримала позитивний результат допінг-проби на зимових Олімпійських іграх 2022 у Пекіні. Про це повідомляє УНН із посиланням на Instagram спортсменки.

Цитата

"Моя кар'єра у професійних лижних гонках несподівано завершилася. Шокуюча новина про мою допінг-пробу на Олімпійських іграх - справжня катастрофа та майже кінець світу для мене. Це був постріл впритул з ядерної зброї, який мене майже знищив та стер із Землі. Звучить банально, але я б ніколи навмисне не приймала такі речовини. Це не просто заборонено, але по-дурному з боку кожного спортсмена.

На жаль, я не зможу зібрати доказову базу, щоб поборотися за правду. Тому мені залишається лише пережити це випробування і сподіватися, що мені не дадуть "вишку" за цей злочин, якого я не робила. Почуваюся як лиходій, який вчинив щось жахливе, але сам не зрозумів як", - написала Камінська.

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Публикация от Valentyna Kaminska (@skilady87)

Нагадаємо

16 лютого стало відомо, що українську лижницю Валентину Камінську тимчасово усунули від Олімпійських Ігор через підозру у порушенні антидопінгових правил.

Як повідомили, у допінг-пробі спортсменки виявили местерол (анаболічний стероїд) і гептамінол (стимулятор). Тест було зроблено 10 лютого на Олімпіаді-2022.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Попри позитивний допінг-тест: спортивний суд допустив російську фігуристку Валієву до Олімпіади-2022

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